Geyoro : « On se demande quand ça va enfin nous sourire »

La malédiction continue.

Eliminée pour la huitième fois lors des neuf derniers tournois majeurs à l’étape des quarts de finale, l’équipe de France n’arrive toujours pas à briser la malédiction. Même quand leur adversaire se retrouve à dix après moins d’un quart d’heure, même après avoir ouvert le score sur le penalty consécutif, les Bleues trouvent le moyen de rater le coche. « C’est très cruel, très difficile. C’est encore à chaud, on ne réalise pas. Il y a beaucoup de déception et de frustration, tentait d’expliquer Grace Geyoro après le coup de sifflet final sur TF1. On a tout donné, on s’est procuré des occasions, on a tout fait, on se demande quand ça va enfin nous sourire. C’est difficile. C’est le football, on ne peut pas tout gérer… »

« C'est très cruel.» Grace Geyoro après l'élimination de l'équipe de France face à l'Allemagne.

Dernière solution : un changement de format pour passer directement aux demies après les poules.

