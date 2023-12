Florian Maurice ne veut pas tout bouleverser lors du mercato d’hiver

Patience est mère de sûreté.

Alors que le Stade rennais a connu une première partie de saison en deçà des attentes en Ligue 1, Florian Maurice a fait le point sur l’actualité du club dans les colonnes de L’Équipe. À commencer par le mercato hivernal à venir, qui doit permettre au club de rectifier certaines choses. « Je ne vais pas changer 80% de l’effectif. L’idée, c’est d’améliorer certains points, a toutefois prévenu le directeur sportif breton. Je sais que cet effectif est capable de faire beaucoup mieux. Mais pour ça, il faut ramener un peu plus de grinta, de détermination, et aussi de joie de vivre. Il faut surtout retrouver une cohésion, de l’envie. La dynamique d’un vestiaire est capitale, c’est pour ça que ça a marché les saisons précédentes. Parce qu’il y avait un effectif où tout le monde avait sa part, son temps de jeu. Avoir beaucoup de joueurs frustrés à l’intérieur d’un vestiaire, c’est très difficile. »

Florian Maurice a également évoqué le choix de Bruno Génésio de quitter le club peu après le revers contre Lyon, ouvrant la porte au retour de Julien Stéphan. « Même si on sait que dans ce milieu, il peut y avoir des revirements, on n’y est jamais vraiment préparé. Quand ça arrive, c’est assez brutal. Ça a été un moment délicat pour l’ensemble du club, pas que pour moi, a reconnu celui qui avait déjà vu Stéphan quitter le club en mars 2021. On se retrouve un peu dos au mur. J’avais essayé de retenir Julien, Bruno aussi, mais à partir du moment où dans la tête des coachs, c’est comme ça, c’est difficile de les faire changer d’avis. »

À quand le prochain échange de places entre les deux hommes sur le banc rennais ?

