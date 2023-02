FFF : Hardouin absente de l’entretien préalable à son licenciement

La directrice générale de la FFF pose un lapin à son employeur.

Actrice importante à l’origine de la crise institutionnelle de la FFF ces dernières semaines, Florence Hardouin devait se présenter au siège de la Fédération ce mardi pour un entretien préalable à un futur licenciement. Un rendez-vous qu’elle n’a finalement pas honoré d’après les informations de RMC Sport. La directrice générale de l’instance a notamment justifié son absence par sa peur de croiser Noël Le Graët, qu’elle accuse de harcèlement.

Prévu le 20 janvier, ce retour d’Hardouin à la FFF avait été décalé à deux reprises à cause de récents soucis de santé. De par son statut de salariée, rien n’obligeait la femme de 56 ans à se présenter à l’entretien, et elle a prévenu la Fédération et son président par intérim Philippe Diallo de son absence. En attendant de recevoir les documents officialisant son licenciement, Hardouin et ses avocats se préparent déjà à contre-attaquer en dénonçant les motifs de la procédure. Une solution à l’amiable pourrait être négociée entre les deux parties pour s’économiser un passage devant le conseil des prud’hommes.