Exilé en Inde, Romain Philippoteaux a mis un terme à sa carrière

Une petite figure de la Ligue 1 et de la Ligue 2 raccroche les crampons.

Romain Philippoteaux a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur cette semaine à l’âge de 36 ans. Passé par Dijon, Lorient, Auxerre, Nîmes et Brest, le milieu offensif a disputé 124 rencontres de Ligue 1 et 168 de Ligue 2, pour respectivement 11 et 35 buts.

Le Français évoluait depuis 2022 avec NorthEast United, club de Guwahati en Inde. Il a disputé ce samedi son dernier match face à Odisha (victoire 3-0), le brassard de capitaine autour du bras. Son club a publié ce mercredi une vidéo pour rendre hommage à son passage, lui souhaitant le meilleur pour la suite.

From 🇫🇷 to 🇮🇳, Romain Philippoteaux journey with the #Highlanders has been unforgettable. Wishing you a happy retirement and all the good luck for your future endeavors. 🙌#NEUFC #StrongerAsOne #8States1United pic.twitter.com/xkHwbe4Qhj

— NorthEast United FC (@NEUtdFC) April 17, 2024