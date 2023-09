Ligue Europa : Liverpool, la Roma et le Bayern Leverkusen démarrent bien

Parmi les favoris, qui est l’intrus ?

Et la réponse est… Villarreal ! Contrairement aux autres « gros » de la soirée, le club espagnol a réussi à s’incliner lors de cette première journée de Ligue Europa : sur le terrain du Panathinaikos, le Sous-Marin jaune a eu la balle sans jamais savoir quoi en faire (un seul tir cadré, par exemple) et a encaissé un but grec dans chaque mi-temps (signé Fotis Ioannidis en première, puis Andraž Šporar en seconde). Tout bénef pour le Stade rennais en apparence, dans ce groupe F. À l’inverse, le Bayer Leverkusen a explosé Häcken en marquant à quatre reprises : Florian Wirtz, Victor Boniface ou encore Jonas Hofmann et surtout Amine Adli ont tous eu le plaisir de faire trembler les filets.

Dans cette même poule H, Qarabağ s’est imposé devant Molde sur la plus courte des marges (réalisation d’Andrade). Pendant ce temps, le Slavia Prague a tranquillement disposé du Servette (pions de Lukáš Masopust et Igoh Ogbu), et la Roma en a fait de même sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (qui a fini à dix, après l’expulsion de João Paulo dans le temps additionnel) grâce notamment à un goal de Romelu Lukaku au bout d’une belle action collective (Gaby Kiki avait auparavant ouvert le score contre son camp, et Cristian Tovar a réduit la marque). Enfin, dans le match intéressant Toulouse, Liverpool a logiquement battu Linz : si Florian Flecker a frappé le premier, les Reds ont tout renversé dans le deuxième acte (par Darwin Núñez sur penalty, Luis Díaz à la suite d’une action bien construite, et Mohamed Salah d’un joli extérieur).

Ça fait quelques beaux noms, tout de même.

Panathinaikos 2-0 Villarreal

Buts : Ioannidis (38e) et Sporar (78e)

LASK 1-3 Liverpool

Buts : Flecker (14e) pour Linz // Nunez (56e, SP), Diaz (63e) et Salah (88e) pour Liverpool

Servette 0-2 Slavia Prague

Buts : Masopust (32e) et Ogbu (58e)

Sheriff Tiraspol 1-2 Roma

Buts : Tovar (57e) pour le Sheriff Tiraspol // Kiki (45e+4) et Lukaku (65e) pour la Roma

Qarabağ 1-0 Molde

But : Andrade (55e)

Bayer Leverkusen 4-0 Häcken

Buts : Wirtz (10e), Adli (16e), Boniface (66e) et Hofmann (70e)

