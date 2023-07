Et si l’Inter Miami ne pouvait pas inscrire toutes ses nouvelles recrues ?

Déjà la fin de la récré ?

Alors que l’Inter Miami espère se goinfrer de strass et de paillettes avec les arrivées programmées de Lionel Messi et Sergio Busquets, tout en espérant follement Jordi Alba, Sergio Ramos et même Andrés Iniesta, le média catalan Sport a peut-être jeté un coup de froid sur les rêves de grandeur de David Beckham & cie. Comme ce dernier le rappelle ce vendredi, un plafond salarial existe en MLS. Celui-ci culmine à 7,1 millions de dollars, ce qui obligerait les Floridiens à renoncer à l’idée d’une dream team ibérique outre-Atlantique.

En effet, seuls trois joueurs par équipe sont autorisés à dépasser ce seuil, il s’agit des « joueurs désignés ». Josef Martinez et Rodolfo Pizarro étant déjà dans ce cas de figure, il apparaît logique de voir Lionel Messi être le troisième homme. Quid alors de Busquets et des autres pistes onéreuses ? Tout transfert de star pourrait dès lors devenir caduc. À moins que Martinez et Pizarro ne quittent le navire ou acceptent une baisse significative de salaire. Pas gagné. Dans tous les cas, la direction des Hérons fait désormais face à un casse-tête qui n’en est qu’à ses prémices.

Et dans l’affaire, l’Arabie saoudite va encore récupérer des joueurs…

Pronostic Inter Miami Columbus Crew : Analyse, cotes et prono du match de MLS