Aymeric Laporte confie son agacement des médias

Il en a gros sur la tortilla.

Présent en conférence de presse, Aymeric Laporte n’a pas caché son malaise quant aux critiques divulguées à son égard par les médias. « Être critiqué, ça arrive à tous les footballeurs à un moment ou à un autre. Mais une carrière est courte et longue à la fois, vous jouez de nombreux matchs et vous êtes exposé à de nombreuses opinions de la part de nombreuses personnes qui vous considèrent de leur point de vue. C’est-à-dire que si elles préfèrent l’un ou l’autre, elles donneront leur avis, a ainsi déclaré le défenseur de l’Espagne. Ce que nous demandons, c’est que ce ne soit pas diffamatoire. Si c’est le cas, c’est difficile pour nous et surtout pour les familles… »

« Les médias ont un impact sur la société, je ne pense pas qu’il soit nécessaire d’essayer de déstabiliser certains joueurs alors que nous avons tous l’idée d’aller dans la même direction et d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Surtout à un moment comme celui-ci, avec l’importance d’un Euro, a continué l’arrière central de la Roja. Je n’ai pas à nier des choses qui ne sont pas vraies, et je ne suis pas ici pour la presse. Je suis là pour jouer, pour me concentrer sur la récupération de ce que j’ai eu. Ma principale préoccupation, c’est l’équipe nationale. Le terrain, le football, le fait d’être au plus haut niveau, d’être compétitif sur la durée… Mais oui, tout cela m’a beaucoup dérangé. »

Pendant ce temps-là, tout va bien pour son équipe.

