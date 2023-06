Éric Roy prolonge au Stade Brestois

Fumée blanche dans la cité du Ponant.

Éric Roy, l’entraîneur du Stade Brestois, vient d’officialiser sa prolongation de contrat avec les Ty’Zefs jusqu’en 2025. Arrivé à Brest le 3 janvier dernier suite à l’éviction de Michel Der Zakarian, le natif de Nice a rempli sa mission de maintenir le club en Ligue 1. C’est donc tout naturellement que Grégory Lorenzi, le directeur sportif, a souhaité que son aventure se prolonge.

Avec Eric Roy jusqu'en 2025 ! 🔴⚪ Le technicien brestois a prolongé son aventure avec les Rouge & Blanc pour les 2 prochaines saisons. 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛 | Partenaire mercato pic.twitter.com/mOlBQiDpO3 — Stade Brestois 29 (@SB29) June 7, 2023

« Une grande nouvelle, je suis très heureux de pouvoir prolonger l’aventure avec le Stade Brestois 29. Et en ce sens je voulais remercier nos supporters pour tout le soutien, remercier le club dans son ensemble et Grégory Lorenzi, le directif sportif, qui m’a fait confiance, a déclaré l’ancien entraîneur de l’OGC Nice. C’est un vrai plaisir de vous retrouver très prochainement à Francis-Le Blé, dans une ambiance toujours incroyable et de préparer cette nouvelle saison. C’est un nouveau challenge qui s’annonce. »

Le plus dur commence.

