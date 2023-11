Éric Dupond-Moretti en faveur d’interdictions définitives de stade

Intraitable mais pas exemplaire.

Devant la commission d’enquête sur les défaillances des fédérations sportives, Éric Dupond-Moretti s’est dit en faveur d’interdictions définitives de stade pour les auteurs reconnus d’actes homophobes ou racistes. Cette prise de position résonne après les nombreux débordements dans les stades dernièrement – entre autres, cris de singe à Nancy et chants homophobes à Paris. Le signalement faisant suite à ces chants a aujourd’hui été classé sans suite.

Racisme et homophobie dans les stades : Éric Dupond-Moretti en a « ras-le-bol » et veut plus de sanctions ➡️ https://t.co/IBkxjY0JIR pic.twitter.com/g2yHijSMcJ

— Le Parisien | sport (@leparisiensport) November 23, 2023