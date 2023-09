Eric Bailly signe à Beşiktaş

Ça se voit que la Turquie s’active…

Après avoir dû céder Fred à Fenerbahçe, Manchester United envoie un nouveau joueur dans le championnat turc. En l’occurrence Eric Bailly, qui a signé ce mardi à Beşiktaş un contrat dont la durée ni le montant n’ont été précisés. Le joueur ivoirien (29 ans) quitte donc Manchester United après sept années sous contrat en Premier League et un prêt d’une saison avec l’OM, prêt perturbé par de nombreuses blessures. À Istanbul, Bailly jouera la Ligue Europa Conférence et affrontera dans sa poule le Club Bruges, Lugano et Bodo/Glimt. Ce transfert a lieu en même temps que celui de Tanguy Ndombele et ne devrait pas être le dernier vers la Turquie d’ici à la fin du mercato estival.

Beşiktaş’a Hoş Geldin Eric Bailly Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly’nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly’e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun… pic.twitter.com/fQPb59vyzb — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 4, 2023

C’est sûr que d’ici le 15 septembre, il reste un paquet de bons coups à sceller.

La célébration de Vincent Aboubakar devant Mircea Lucescu après ses propos polémiques