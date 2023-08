Eray Cömert, nouvelle recrue nantaise : « L’objectif est de remporter la Coupe de France »

Cömert a faim de trophée.

Présenté à la presse ce mercredi en même temps que deux autres recrues (Adson et Mathis Abline), le défenseur Eray Cömert (25 ans) a réalisé sa première conférence de presse avec le survêtement du FC Nantes, quatre jours après l’officialisation de son arrivée. Prêté par le Valence CF pour un an, l’international suisse (12 sélections) d’origine turque a donné ses impressions après ses premiers pas à Nantes, mais aussi affiché ses ambitions.

« Malheureusement, je ne connais pas encore grand-chose de la ville à vrai dire, a-t-il commencé. Je dois absolument visiter Nantes, ça a l’air d’être une belle ville. Par rapport au club, je sais que la dernière saison a été difficile. Le but est de s’améliorer et de remporter la Coupe de France. » Bien renseigné, l’ancien joueur du FC Bâle n’a pas dû passer à côté des deux dernières campagnes de coupe des Canaris, vainqueurs de l’épreuve en 2022 puis balayés en finale par Toulouse (5-1) en 2023. Et il aimerait visiblement connaître lui aussi les joies d’une épopée.

💬 Eray Cömert : "Physiquement, même si je n'ai pas joué énormément : je me suis quand même bien préparé. Je me sens prêt et je suis convaincu que je vais pouvoir m'adapter au groupe" pic.twitter.com/vIdPUVDwzR — FC Nantes (@FCNantes) August 30, 2023

