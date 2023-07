Encore une annonce très originale de Burnley pour l’arrivée d’un ailier italo-américain

C’est l’attraction de l’été.

À chaque rumeur envoyant un joueur à Burnley, on a hâte de l’officialisation. L’équipe de communication des Clarets travaille aussi bien que la cellule de recrutement ou le staff de Vincent Kompany. Après Zeki Amdouni envoyé dans l’univers des Télétubbies et Nathan Redmond propulsé dans un épisode de la série Brooklyn Nine Nine, le promu de Premier League a opté pour un film plus ancien pour présenter sa troisième recrue.

Let's blow the doors off this transfer window 💥 pic.twitter.com/0sZMmSHtGP — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 25, 2023

Après deux références de la pop-culture, c’est The Italian Job (L’or se barre, en version française), sorti en salle en 1969, qui permet de mettre en valeur Luca Koleosho. L’ailier gauche, qui arrive en provenance de l’Espanyol Barcelone, est italo-Américain. Né outre-Atlantique, il évolue avec les U19 italiens et le film de Peter Collinson choisi par Burnley est un nouveau joli clin d’oeil. Dans le clip, on voit le joueur de 18 ans participer à l’une des courses-poursuites en voiture du thriller.

Pour annoncer le recrutement de Kylian Mbappé, Burnley aurait déjà opté pour une référence à Mission Impossible.

