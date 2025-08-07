Florilège de la dernière interview de M'Baye Niang

En avant les histoires.

Entre deux livraisons de Patek Philippe, M’Baye Niang s’est confié au micro de Carré sur les moments les plus marquants de sa carrière. L’occasion pour le Sénégalais aux quatorze clubs de raconter ses histoires de tonton, toutes les plus improbables les unes que les autres.

Validé par Robinho, parrain de Raphinha

Parmi celles-ci, l’attaquant de 30 revient sur son arrivée en grande pompe à l’AC Milan. Lors de son premier entraînement avec les Rossoneri, Robinho lui aurait lâché : «Tu es un phénomène, j’ai jamais vu ça. Tu es un crack ! ». En même temps, M’Baye Niang raconte avoir cassé la barre d’une frappe du gauche alors qu’il est droitier. Robinho aurait regardé ses coéquipiers, parmi lesquels se trouvaient Alexandre Pato et Mario Balotelli, avant de leur glisser :« Vous êtes dans la merde, vous n’allez plus jouer ». Visionnaire.

<iframe loading="lazy" title="🟩 M'Baye NIANG : "Je suis plus précoce que Mbappé et plus fou que Balotelli !"" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/OcMGwJTrFg0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Actuellement sans club, M’Baye Niang profite également de l’entretien pour expliquer comment il a participé, à sa manière, à l’explosion de Raphinha. À l’époque où il évoluait à Rennes (2018-2019), le Sénégalais de 30 ans raconte avoir offert un penalty au jeune brésilien, histoire qu’il puisse inscrire son premier but avec le club breton. « Je me suis poussé, il a marqué et sa carrière, elle est partie, estime-t-il. Aujourd’hui, il est au Barça. Je ne dirais pas que c’est grâce à moi, mais en partie ».

On espère que Raphinha l’appellera pour le remercier s’il finit sur le podium du Ballon d’or.

