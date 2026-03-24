Quand le maire de Saint-Ouen cite José Mourinho

- France
- Saint-Ouen
Quand le maire de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, cite José Mourinho
Indémodable. En 2009, alors qu’il entraînait l’Inter, José Mourinho avait provoqué ses rivaux en affirmant que la Roma et le Milan finiraient la saison les mains vides, avec « zero tituli ». Le temps lui a donné raison, et cette expression est restée dans les mémoires. Pas seulement en Italie, puisqu’elle a été employée ce mardi… sur le plateau de BFM TV.
💬 Nouveaux maires LFI: "Ce n'est pas LFI qui les a fait gagner" ➡️ Karim Bouamrane, maire PS de Saint-Ouen pic.twitter.com/sPLRpcIyMO— BFM (@BFMTV) March 24, 2026
Le maire PS de Saint-Ouen, Karim Bouamrane, y était invité pour débriefer des résultats des élections municipales. Dans un contexte de divergences sur la stratégie à adopter à gauche, il a été interrogé sur le bilan de La France insoumise. « Zéro. Zéro tituli, comme dirait José Mourinho », a-t-il répondu. Face à lui, Apolline de Malherbe n’avait visiblement pas la réf’. Le maire de Saint-Ouen a précisé sa pensée en expliquant que les victoires d’Aly Diouara à La Courneuve ou Bally Bagayoko à Saint-Denis n’étaient pas tellement celles de LFI : « Ce n’est pas LFI qui les a faits. LFI a été un accélérateur de particules. À Saint-Denis, Monsieur Bagayoko, ça fait 25 ans qu’il milite. Il n’a pas attendu LFI. »
L’éternel débat sur la formation et la post-formation.L’Inter Milan frustrée par la Fiorentina
QB