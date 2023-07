Pourquoi le nouveau maillot de Brentford est écolo

Le club pense à ses fans, mais aussi à la nature.

Neuvième de Premier League la saison passée avec quelques exploits face aux grosses écuries du championnat, Brentford reste sur une belle saison. Et pour les deux prochaines, les supporters des Bees vont pouvoir garder le même maillot, assez classique visuellement, mais dont la particularité est qu’il sera porté par les abeilles en 2023-2024… Mais aussi en 2024-2025. Jon Varney, directeur général du club, a expliqué cette approche : « Le cycle de deux ans garantit non seulement un prix abordable pour nos fans, mais s’aligne également sur notre engagement à réduire les déchets et à promouvoir un avenir plus vert pour la prochaine génération de fans. »

🐝 Brentford FC x @umbro Home Kit 2023-25 🐝 Whether you've seen it all or just joined the journey: We’re all Brentford. We're all home. ⏰ Pre-order now ➡ https://t.co/8LXEYEqVeP pic.twitter.com/7591rCktH7 — Brentford FC (@BrentfordFC) July 4, 2023

Un club qui travaille bien.

👕 This launch of the new two-year home kit for the 2023/24 and 2024/25 seasons underlines our commitment to affordability, inclusion and a shared responsibility of taking another small step towards a more environmentally conscious future — Brentford FC (@BrentfordFC) July 4, 2023

