Chiesa et Liverpool : ça sent la fin

Retour à l’envoyeur ?

Un an seulement après son arrivée à Liverpool, Federico Chiesa est déjà sur le pas de la porte. Non convoqué par Arne Slot pour le stage de présaison, l’ailier italien se rapproche d’un départ aussi discret que sa saison. Recruté avec ambition à l’été 2024, le joueur de 27 ans n’a jamais vraiment existé sous le maillot des Reds : quatorze apparitions toutes compétitions confondues, un but, et une influence limitée sur le jeu.

Loin du niveau qu’il affichait sous le maillot bianconero, et lors de son Euro 2021 retentissant, Chiesa a traversé sa première saison anglaise comme un joueur de complément, loin de l’influence offensive qui était la sienne en Serie A.

Plusieurs clubs italiens prêts à bondir

À l’approche d’un mercato qui pourrait redistribuer les cartes, plusieurs clubs italiens suivent de près son évolution, selon Calcio Mercato. Aucune offre officielle pour le moment, mais l’intérêt est réel. Le joueur, lui, est ouvert à un retour dans un championnat qu’il connaît bien et dans lequel il a encore des repères. La Juventus, en quête d’un renfort sur les ailes, pourrait se repositionner dans les semaines à venir. Un retour à Turin qui permettrait à l’Italien de retrouver un environnement familier, mais aussi de relancer ses ambitions en sélection nationale.

Patience : il y a Manchester United qui va proposer 200 millions.

