Du changement dans l’organigramme lensois

Lens ajuste ses têtes pensantes.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le Racing Club de Lens a annoncé l’arrivée d’un nouveau coordinateur sportif en la personne de Frédéric Hébert. Avec la volonté de « tendre vers un modèle plus agile et opérant », les Artésiens ont nommé un homme d’expérience à un poste stratégique. « Passé par le Paris FC, le Paris Saint-Germain et le Dijon FCO, clubs pour lesquels il a œuvré aussi bien auprès du groupe professionnel, de la formation que des féminines, il aura pour mission d’apporter du liant dans le recrutement et de veiller à l’unité du projet sportif global sang et or », ont précisé les Nordistes, alors qu’il travaillera en étroite collaboration avec Franck Haise, l’entraîneur, mais surtout manager général du vice-champion de France.

Pas de hic avec Frédéric.

