La LFP dément être à l'origine des faux comptes faisant la promotion de la Ligue 1 sur X

La parole est à la défense.

Le communiqué est tombé ce jeudi midi et il est signé de la LFP : « À la suite des grossières rumeurs ayant pris de l’ampleur ces dernières heures au sujet de posts sur les réseaux sociaux émanant de faux comptes évidents à la cohérence douteuse, la Ligue de Football Professionnel tient à démentir catégoriquement les accusations laissant entendre qu’elle serait à l’origine de cette mascarade.»

Depuis plusieurs jours, des comptes X récemment créés, font la promotion de la nouvelle offre télé de la Ligue 1 sur DAZN et beIN Sports. Des robots, comme on peut en trouver sur à peu près tous les sujets, aux tournures de phrases incohérentes, pour ne pas dire ridicules. « Bein Sport et DAZN, c’est la nouvelle vibe pour la ligue 1 cette année. Trop hyped pour les matchs ! Gonna binge-Watch tous les week-ends, ça va être dope », tweetait par exemple une certaine Henrietta Miranda, il y a trois jours, alors que d’autres comptes l’ont accompagné dans ce délire numérique.

beIN Sports et DAZN, c'est la nouvelle vibe pour la Ligue 1 cette année, mec. Trop hyped pour les matchs ! Gonna binge-watch tous les weekends, ça va être dope! pic.twitter.com/ufrUnaoEQo — Miranda Henrietta (@MirandaHen82805) August 4, 2024

Plus c’est gros, plus ça passe.

