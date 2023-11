Didier Deschamps sur Zaïre-Emery : « Il sera de toute façon international »

Passer après le boss, c’est tout de suite plus facile.

De nouveau au second plan en conférence de presse, après le retour devant les journalistes de son capitaine Kylian Mbappé, Didier Deschamps s’est présenté face aux médias, à la veille du match de l’équipe de France face à Gibraltar, à 21h à Nice. Interrogé sur tous les sujets brûlants de l’actu des Bleus, le sélectionneur a été fidèle à lui-même, relativement soporifique. Évidemment questionné sur son capitaine, celui de France 98 a souligné que Kylian Mbappé savait rester à sa place, même si certains lui prêtent un costume de tout-puissant à Clairefontaine : « Il est joueur, mais à aucun moment lui ou un autre me dit « lui devrait jouer » oui « lui ne devrait pas jouer » ».

Mais s’il y a bien une information à retenir de cette conférence de presse, c’est que « DD » a confirmé que Warren Zaïre-Emery deviendrait bien le plus jeune international de l’histoire de l’équipe de France samedi, tout en prenant soin de le féliciter. « Il reste concentré sur le terrain. Il est naturel. S’il ne commence pas demain, il sera de toute façon international ». Une cape qu’il devra peut-être au forfait d’Eduardo Camavinga, touché au genou et absent pour plusieurs mois. Un coup dur pour Deschamps qui comptait sur lui pour les deux matchs à venir, mais qui n’oublie pas de lui maintenir sa confiance. « Il était prévu qu’il joue donc je vais devoir le remplacer. C’est dommage pour lui mais je n’avais pas besoin de confirmation pour Eduardo, même si le dernier stage aurait pu mieux se passer. Mais ça ne remet pas en cause ce qu’il a fait avec nous. »

Une façon de conforter le Madrilène dans ses plans en vue de l’Euro, alors qu’il a rappelé aux joueurs que « le temps de jeu qu’ils auront à disposition, ils ont tout intérêt à être les plus performants possible. »

