Didier Deschamps : « Le match aller contre l’Irlande avait été compliqué »

La victoire avait été serrée, acquise sur la plus courte des marges.

Lors du match aller contre l’Irlande, lors des qualifications pour l’Euro 2024, la France n’avait été qu’à un doigt de ne pas s’imposer. Celui de Mike Maignan, auteur d’un sauvetage évitant de peu l’égalisation en fin de rencontre. Ce scénario, Didier Deschamps s’en souvient très bien et ne souhaite évidemment pas voir la même partie se dérouler au retour. C’est, en tout cas, ce qu’il a indiqué en conférence de presse.

« Le match avait été compliqué, on avait joué contre les Pays-Bas trois jours plus tôt alors que l’Irlande avait disputé un amical un peu avant. Il y avait eu l’engouement populaire, mais aussi la qualité de l’équipe. Cette fois, il faudra monter plus de présence et leur créer plus de problèmes défensifs. On avait eu peu d’occasions et on avait été un peu heureux en fin de match quand on avait subi, avec cet arrêt spectaculaire de Mike Maignan sur un ballon qui aurait pu changer le résultat », a prévenu le sélectionneur des Bleus.

Ouf, Maignan est toujours là.

