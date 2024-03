Didier Deschamps charge le directeur technique national au sujet des tirs au but

Sujet sensible pour DD.

Lors de l’annonce de sa liste pour les prochains matchs amicaux des Bleus, Didier Deschamps a été interrogé au sujet de la préparation des tirs au but qui lui ont causé tant de problèmes ces dernières années. Le sélectionneur a réitéré sa position dans une longue tirade, maintenant le fait qu’il était selon lui extrêmement difficile de reproduire les conditions des séances. « Ce dont je suis convaincu, et mon passé de joueur me donne des informations à ce sujet, c’est qu’il est impossible de recréer la même situation sur un plan psychologique et athlétique dans une séance d’entraînement par rapport à un match avec des prolongations, a expliqué Deschamps. Il y a aussi une donnée psychologique, le fait que le joueur connaisse ou ne connaisse pas le gardien en face, les changements durant la rencontre. Avec tous ces éléments qui rentrent en ligne de compte, il y a des choses qu’on ne peut pas maîtriser. »

Le mois dernier, Hubert Fournier, le directeur technique national, avait confié à RMC Sport la mise en place d’un processus pour améliorer les performances des différentes sélections tricolores lors des séances de tirs au but par la Fédération française de football. Une annonce publique qui n’a visiblement pas plu à Didier Deschamps, qui n’a pas manqué d’égratigner Fournier. « Ce qui me gêne, et que je trouve déplacé, c’est la sortie médiatique du DTN, a regretté le Bayonnais. Je dirais même qu’elle est irrespectueuse, pas par rapport à moi, mais par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but et les analystes vidéo. C’est des mecs qui sont compétents, qui font du boulot, qui préparent les séances de penaltys. Les féminines ont travaillé les tirs au but, ce n’est pas pour autant que ça a mené à un succès lors du quart de finale. »

À deux doigts de sortir un flingue si le nom de Dibu Martínez avait été prononcé.

