Deschamps : « Ce que notre gardien a vécu est totalement inadmissible »

Les Bleus main dans la main.

Kylian Mbappé avait déjà pris la parole plus tôt ce dimanche pour voler au soutien de Mike Maignan, victime de cris racistes ce samedi à Udine. C’est au tour cette fois de Didier Deschamps de sortir de sa boîte pour en faire de même, avec quelques mots relayés dans un communiqué : « J’apporte tout mon soutien à Mike Maignan. Ce que notre gardien a vécu hier à Udine est totalement inadmissible. Je comprends parfaitement sa décision de quitter le terrain. Les insultes racistes sont inacceptables et doivent être condamnées avec la plus grande fermeté. Le racisme n’a sa place nulle part et doit être combattu sans relâche. » Reste à savoir ce que les instances comptent faire, désormais, pour voir une amélioration notable sur ces problématiques, alors que Gianni Infantino a proposé une nouvelle alternative, et que Gabriele Gravina, le président de la fédération italienne, n’a eu que quelques mots sur cet événement.

La victoire milanaise en est d’autant plus belle.

Kylian Mbappé au soutien de Mike Maignan