Des packs pour suivre les Bleus en Allemagne pendant l’Euro 2024

Comment suivre l’équipe de France les mains dans les poches ? My Comm, agence officielle de voyages de supporters, et la FFF ont lancé le site Voyages FFF qui, comme son nom l’indique globalement, s’occupe d’organiser les déplacements des fans qui veulent supporter les Bleus au stade.

Par exemple, ce lundi 17 juin, jour de France-Autriche, quelques dizaines de supporters se sont retrouvés Gare du Nord pour prendre l’Eurostar direction Düsseldorf. Concrètement, Voyages FFF propose divers packages qui comprennent le transport, le logement sur place et le ticket pour assister au match ainsi que des animations. Tout cela est d’ailleurs résumé dans une application hyperpratique qui peut servir de guide tout au long du séjour.

Départ peu avant 10h, arrivée 14h. L’agence gère le transfert jusqu’à l’hôtel puis organise diverses animations en attendant le match. Ce jour-ci, les supporters qui ont opté pour MyComm* passeront ainsi un peu de temps avec Djibril Cissé, qui a toujours le meilleur look de la planète foot, et Patrice Loko, qui n’a plus ses tresses de 1995, tous deux ambassadeurs de Voyages FFF. Photos, échanges, autographes, les supporters qui viennent des quatre coins de la France sont ravis et peuvent tranquillement rejoindre le bus qui les emmène en début de soirée à la Merkur Spiel-Arena.

Les places du package sont idéales, proches de la pelouse mais pas trop, donc parfaites pour suivre le match et au plus près de l’action sur laquelle le nez de Kylian Mbappé décide de devenir la star de l’Euro.

Belle ambiance, saucisse-frites et/ou bretzel géant à la mi-temps, match intense, courte mais importante victoire… Vers 23 heures tout le monde remonte dans le car, direction l’hôtel avec l’envie un prochain déplacement en tête ? Il paraît que c’est joli Leipzig…

*MyComm propose également des packs pour suivre d’autres sports : rugby, F1, tennis, moto…

