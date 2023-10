Darijo Srna nommé entraîneur intérimaire du Shakhtar Donetsk

Retour sur les bancs.

Le Shakhtar Donetsk a annoncé ce lundi le départ de Patrick van Leeuwen, entraîneur néerlandais arrivé sur le banc du club ukrainien cet été, après seulement douze rencontres dirigées. Il sera remplacé par… Darijo Srna, ancien latéral du club entre 2003 et 2018 et aujourd’hui directeur sportif des Mineurs depuis 2020. Une double casquette temporaire, puisque le Croate n’est qu’intérimaire. Le natif de Metković avait déjà occupé la position d’entraîneur adjoint lors de la saison 2019-2020.

🧡 Darijo Srna is Shakhtar’s caretaker coach ⚒

Darijo Srna will prepare #Shakhtar for the upcoming games as a caretaker manager.

FC Shakhtar wishes Darijo success and victories in his new position.https://t.co/i3f8r4X8l7 pic.twitter.com/ZL9a2bihjQ

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 16, 2023