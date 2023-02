Pas folle cette Saint-Valentin pour les Parisiens.

Battu par le Bayern au Parc des Princes (0-1), le PSG regrettera peut-être d’avoir attendu les vingt dernières minutes pour appuyer sur l’accélérateur. Alors que le champion de France n’a tiré qu’une seule fois en première période, il a mis la défense allemande sous pression en fin de match. Yann Sommer a ainsi dû s’opposer à Kylian Mbappé et Neymar (73e), avant que Benjamin Pavard ne vienne le suppléer sur une frappe de Lionel Messi (84e). Malgré le résultat, le PSG a réalisé « un bon match » selon Danilo, qui a livré son ressenti sur Canal+.

« C’était un match difficile, a-t-il expliqué. Le Bayern était un peu supérieur, un peu meilleur avec le ballon. On a fait une première mi-temps intéressante, on a bien défendu, on a joué la contre-attaque, mais on n’a pas finalisé les actions. On doit tirer au but plus souvent, mais c’est ça, la Ligue des champions. Se qualifier ? C’est possible, on a une grosse équipe, un beau collectif. On ne doit pas avoir peur d’être plus offensif. Les quinze dernières minutes, on était très bien. »

On oublie tout dans trois semaines ?