Dani Olmo : « Luis Enrique te fait croire que tu es le meilleur du monde »

Des louanges, des louanges et encore des louanges.

Grand artisan de la première Ligue des champions remportée par le PSG, Luis Enrique n’en finit plus de recevoir l’approbation de ses propres joueurs, adversaires et même ancien protégés. À l’image de Dani Olmo, qui a raconté à L’Équipe à quel point jouer sous les ordres de l’Asturien pouvait être différent. « Il te fait croire que tu es le meilleur du monde, et tu finis par le croire, assure celui qui a défendu les couleurs de l’Espagne pendant trois ans sous la houlette d’Enrique. On l’avait été à l’Euro 2021, également à la Coupe du monde 2022 : on n’avait pas eu les résultats, mais on méritait mieux. Le jeu produit et la manière dont on dominait l’adversaire étaient clairement influencés par l’attitude et la confiance qu’il nous transmettait. »

Une méthode de nouveau appliquée par l’ancien boss du Barça depuis son arrivée dans la capitale française. « Ses idées de jeu sont très claires et il sait te les transmettre à la perfection, poursuit Olmo. Il l’avait déjà fait avec nous en sélection, où il a créé une base et une idée de jeu incroyables. Grâce à lui, on a gagné tout ce que nous avons gagné (la Ligue des nations 2023, l’Euro 2024), et au PSG, en seulement deux ans, il a réussi à marquer l’histoire. Je suis très heureux pour lui, pour tout son staff et pour Fabián Ruiz. »

Ici, c’est l’Espagne.

À quoi va bien pouvoir ressembler la prochaine quête du PSG ?