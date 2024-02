Crise à l’OM : les joueurs vont rencontrer les supporters

Joue-la comme les Lyonnais !

Après la défaite très décevante contre l’Olympique lyonnais (0-1) ce dimanche au Groupama Stadium, Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont convoqué une réunion de crise entre les joueurs, le staff et les dirigeants. Celle-ci avait pour objectif de mettre les choses au clair. La semaine de tension va continuer à Marseille, puisque selon des informations de L’Équipe, les joueurs rencontreront ce mardi leurs supporters à la Commanderie, centre d’entraînement des Olympiens. Avant la réception de Metz vendredi en Ligue 1, cette rencontre pourrait apaiser les tensions et ressouder le groupe.

Après de multiples rencontres entre la direction et les groupes de supporters, c’est la première fois de la saison que ces derniers rencontreront directement les joueurs. Le 18 septembre, après une réunion entre supporters et dirigeants, une crise de la gouvernance avait été ouverte. Le président Longoria avait porté plainte, et Marcelino, en poste depuis deux mois, était parti. Plusieurs banderoles ont été affichées ce lundi sur le centre RLD à Marseille. « Propriétaire et direction : y a-t-il encore un projet à l’OM ? », « Propriétaire fantôme, président dépassé, dirigeants fuyants… Vous êtes à l’image de cette saison : bidons ! » ou encore « Réveillez-vous », pouvait-on lire aux abords du centre.

Il est pas un peu rayé, ce disque ?

