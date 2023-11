Contre Nice, Martin Terrier titularisé pour la première fois depuis son retour de blessure

La fin d’un long chemin de croix.

Il l’attendait certainement depuis bien longtemps, c’est enfin son moment : plus titulaire depuis le 2 janvier 2023, Martin Terrier va redécouvrir la joie de débuter un match de football. Longuement touché à un genou, l’attaquant français avait fait son retour à la compétition il y a quelques semaines, à Villarreal, où il avait notamment manqué un penalty pour une égalisation. Mais depuis, Bruno Genesio attendait le bon timing pour relancer dans le grand bain son joueur. Ce sera donc ce dimanche soir, à Nice, dans un match qui s’annonce déjà très important pour le Stade rennais, en manque de résultats ces dernières semaines, et qui pourrait se voir décroché de la course à l’Europe en cas de contre-performance.

Les compos du soir :

Nice (4-3-3) : Bulka – Rosario, Todibo, Dante, Bard – Boudaoui, Ndayishimiye, Thuram – Laborde, Moffi, Boga. Entraîneur : Francesco Farioli.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Assignon, Omari, Belocian, Truffert – Bourigeaud, Matic, Le Fée – Blas, Gouiri, Terrier. Entraîneur : Bruno Genesio.

En direct : Nice - Rennes (0-0)