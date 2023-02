Christophe Galtier : « Il n’y a pas eu d’ingérence avec Campos »

Inarrêtables, mais pas pour les bonnes raisons.

Alors que le PSG a galéré pour se défaire du LOSC ce dimanche après-midi, dans un match marqué par la nouvelle blessure de Neymar, Luis Campos est apparu en bord de pelouse, juste derrière Christophe Galtier, pour haranguer les Parisiens et pester contre le corps arbitral. Les Lillois venaient de prendre l’avantage en inscrivant leur troisième but, par l’entremise de Jonathan Bamba.

Nerveux, le conseiller football du Paris Saint-Germain a naturellement été un sujet de discussion en conférence de presse. « Ce n’est pas de l’ingérence », s’est efforcé de tempérer Christophe Galtier. « Luis est un passionné, un compétiteur assoiffé de victoire, et on a des objectifs très élevés. Ça ne me pose aucun problème, puisqu’il n’y a pas d’intervention sur un plan technico-tactique. Il y a eu de la colère, mais pas d’ingérence », a assuré le technicien parisien.

Le Qatar aura plus de répit en rachetant Manchester United.