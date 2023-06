Carole Delga (PS) crée le malaise avec ses propos sur Kylian Mbappé

Il faudrait vraiment que les hommes et femmes politiques de tous bords évitent les références footballistiques.

Ce mardi, c’est Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, qui s’est pris les pieds dans le tapis lors d’une réponse à une question portant sur l’immigration dans une émission de France Info : « Qui sont les personnalités préférées des Français ? C’est Kylian Mbappé et Yannick Noah. Ils sont originaires d’autres pays. » Raté, les deux sont Français, le premier est né à Paris, le deuxième à Sedan. Ce que lui fait remarquer la journaliste, Salhia Brakhlia. Carole Delga essaie alors de corriger le tir en précisant que « leurs parents ne sont pas nés en France », ce qui est à moitié faux aussi. Décidément…

Naufrage de Carole Delga qui assimile Kylian Mbappé et Yannick Noah à l'immigration. "Mbappé est née en France", lui répond la journaliste. "Oui mais ses parents…", reprend Delga. Raté, la mère du footballeur est née en France, comme celle de Noah… pic.twitter.com/kw90vhxk7P

Forcément, derrière, les réactions n’ont pas manqué de pleuvoir pour pointer du doigt tantôt les approximations, tantôt les signes d’un racisme systémique ou autres joyeusetés. La NUPES, dont n’est pas vraiment fan M.Delga, s’en est notamment donnée à coeur joie.

Elle a aussi reçu à des messages de soutien, mettant le plus souvent en avant son action contre les discriminations.

Je connais @CaroleDelga depuis des années. Malgré certains désaccords, je connais parfaitement ses valeurs et ses combats, contre la haine et le racisme. Et sa capacité, rare en politique, à reconnaître des erreurs. Je lui exprime toute mon amitié républicaine. https://t.co/WrZXThgGGU

— Clement Beaune (@CBeaune) June 7, 2023