Bruno Genesio : « Un dénouement incroyable »

Pep a encore frappé.

Après la victoire de Rennes sur la pelouse de Brest ce samedi soir dans le derby breton (1-2), qui assure la quatrième place et donc la qualification en Ligue Europa, Bruno Genesio, l’entraîneur de Rennes, n’a pas caché son bonheur : « Il y a que le football pour nous faire vivre ce genre d’émotions. Maintenant que c’est terminé, je suis très content. C’est un dénouement incroyable. Finir quatrième alors que Lille allait à Troyes, c’était imprévisible, mais par rapport à la saison que l’on a vécue, c’est mérité. On a montré une sacrée force de caractère pour surmonter les difficultés et terminer comme on l’a fait. »

Avant de montrer qu’il gardait les pieds sur terre et de déjà se projeter sur la saison prochaine : « Je reste toujours mesuré quand on n’est pas bien, je le reste quand on est bien. Une sixième qualification, ça prouve que le club s’installe dans le haut du panier des clubs français, mais ce n’est pas suffisant pour dire que l’on est un grand club. En coupe d’Europe, il faudra assumer un statut que l’on n’avait pas forcément lors des dernières saisons. »

Il n’y a plus qu’à.

