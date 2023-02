Bleues : Griedge Mbock soutient le retrait de Wendie Renard et de ses autres coéquipières

Et une de plus !

Le feuilleton autour du retrait de certaines joueuses auprès des Bleues ne cesse de s’étendre : après les prises de position de Renard, Diani et Katoto ce vendredi, et celle de Morroni plus tôt ce samedi, c’est au tour de Griedge Mbock de prendre la parole. Sur son compte Twitter, la défenseure centrale « tient à apporter tout son soutien à sa capitaine Wendie, exemplaire sur bien des plans, et à ses coéquipières qui ont pris la parole ces derniers jours. »

Dans son post, la joueuse de l’OL affirme également qu’« il est vraiment temps de se pencher sur le décalage qui subsiste entre l’organisation actuelle, les attentes que l’on a et les moyens qu’on nous donne pour lutter au haut niveau ». Selon elle, « l’équipe de France est au-dessus de tout et le restera pour toujours, mais aujourd’hui, cela va beaucoup plus loin que cela. » Actuellement blessée et en rééducation, Mbock déclare qu’elle n’est de toute façon pas apte à prétendre à une place au prochain Mondial.

Il ne va plus rester grand monde de disponible, d’ailleurs.