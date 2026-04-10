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Attention bébé à bord : Endrick bientôt papa

TC
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Attention bébé à bord : Endrick bientôt papa

C’est peut-être ça l’explication. Paulo Fonseca critiquait les dernières performances de son numéro 9 brésilien Endrick, ce vendredi matin en conférence de presse. On en connait peut-être la raison. Sur son compte Instagram, le joueur de 19 ans et sa compagne ont annoncé la grossesse de cette dernière. « Nous sommes désormais 5 », est-il possible de lire sur les réseaux sociaux des tourtereaux.

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Après le mariage l’été dernier, c’est donc la parentalité qui occupe l’esprit du joueur prêté aux Gones par le Real Madrid, même si la réception du FC Lorient dimanche sonnera comme un dur retour à la réalité.

Manque plus que le FIAT Multipla pour compléter le tableau.

OL : un bonnet d’âne pour Endrick, une mention pour Afonso Moreira

TC

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C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

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