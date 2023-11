Bientôt un nouvel actionnaire minoritaire au PSG ?

Le Qatar prêt à partager ?

Selon les informations de The Athletic, Qatar Sports Investments ne devrait bientôt plus être seul à diriger le Paris Saint-Germain. Alors que la direction du club de la capitale a ouvert la porte ces derniers mois à l’arrivée d’un actionnaire minoritaire, le media américain informe que le groupe américain de capital-investissement spécialisé dans le sport Arctos Partners serait en pôle position, lui qui possède déjà des parts dans le Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, et a acquis une participation de 29,2 millions de livres sterling dans le club italien Atalanta en mai 2022.

« Nous n’avons aucun intérêt à vendre le club, il s’agira bien d’une participation minoritaire, tempère toutefois Marc Armstrong, directeur des revenus du PSG. L’actionnariat est plus engagé que jamais dans le club, comme en témoignent l’argent que nous avons dépensé pour Poissy et ce que nous sommes prêts à dépenser pour le stade : il s’agit là d’investissements à long terme. »

On ne partira pas tant qu’on n’aura pas gagné la C1 !

