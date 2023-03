Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Auzance US vs Bord St Georges AS (Départemental 2)

Amortie poitrine, reprise de volée dos aux cages… La dernière fois qu’on avait vu un but de cette classe, c’était loin de la Creuse et de son championnat de Départemental 2. Le 28 juin 2014, James Rodriguez dynamitait la cage de Muslera avec une frappe du même acabit. C’était lors d’un Colombie-Uruguay en huitième de finale de Coupe du Monde au Maracana. Il aura donc fallu attendre près de neuf ans pour revoir une merveille pareille.

2/ US Envigne vs Loudun FC (Séniors Départemental 2)

Récupération au milieu de terrain, grosse frappe en première intention qui termine sous la barre. Que dire de plus pour décrire ce bijou du Loudun Football Club ce week-end ?

3/ SA Le Quesnoy vs Valenciennes (U14 Pré Ligue)

Ce jeune Quercitain n’a pas manqué l’occasion de se montrer au moment d’affronter l’équipe U14 de Valenciennes ce week-end. Dribble dans le rond central, prise d’information pour voir le gardien adverse avancé et lob bien dosé. Chapeau !

4/ Abscon JS vs SC Aniche (U18 D1)

C’était décidément le week-end des lobs et des gardiens trop avancés sur les terrains des Hauts de France. Pas attaqué dans le rond central, le numéro 7 d’Aniche met exactement la même frappe tendue que le jeune milieu du SA Le Quesnoy. Pour le même résultat.

5/ US Castelginest vs Fontenilles (Senior Départemental 3)

Dans ce coup franc, il y a tout ! Dès le départ, l’attaquant de Fontenilles masque sa frappe en ne regardant que le centre. Le gardien tombe évidemment dans le panneau et anticipe en se plaçant loin de son poteau gauche. Une fois que la piste est brouillée, fallait-il encore exécuter cette frappe sublime de l’extérieur du pied. Magnifique !

Moïse Sahi Dion : « Mon premier souvenir en France, c'est une allergie au saumon »