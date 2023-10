Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

C’est lundi et c’est l’heure de la sélection des meilleurs buts amateurs du week-end, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ NANCY VANDŒUVRE RCF vs NANCY PICHON MJC (U15 Régional 2)

Quel plus gros kif que de marquer un but monstrueux dans un derby ? Il faudrait demander à ce jeune joueur, auteur d’une superbe frappe de loin du gauche qui termine sa course dans la lucarne. Heureusement qu’il n’a pas fait « la passe dans le trou à Noé » comme demandé par le caméraman, qu’on remercie tout de même d’avoir enregistré un tel but.

2/ AULNAY FC vs RED STAR FC (U16 D2)

Certes Aulnay s’est incliné 2-3 à domicile face au Red Star, mais le jeune numéro 6 aulnaysien devrait se souvenir longtemps de ce coup franc. Plein axe à une trentaine de mètres, ce dernier envoie une feuille forte qui vient finir par caresser les filets. La toile d’araignée est nettoyée.

3/ MERIGNAC SA vs OLYMPIQUE ROVENAIN (National U17)

Golazo Bombazo ! Celui de la semaine est à mettre au crédit de Mérignac face à l’Olympique Rovenain. Une frappe contrée qui revient à l’entrée de la surface. Le numéro 8 n’hésite pas une seconde, pour un résultat plus que probant. La frappe est limpide, un brin enroulée, mais surtout puissante, et le gardien ne peut rien faire. Farpait.

4/ ARIN LUZIEN vs LA BREDE FC (SENIORS REGIONAL 1)

Prise de balle parfaite, contrôle orienté pour s’amener le ballon vers l’intérieur, se remettre dans le sens du but, frappe flottante un peu enroulée, et le gardien de la Brède va regretter d’avoir été un poil trop avancé. Qu’il se rassure, on retiendra essentiellement un superbe but de la part des Basques, qui s’imposent 2-0.

5/ FC MAS 31 vs FC VIGNOBLE 81 (SENIORS REGIONAL 3)

Trois buts partout entre les deux équipes et du grand spectacle jusque dans les réalisations. À commencer par ce coup franc de toute beauté qui illumine la soirée. La petite feinte de course de son coéquipier n’y change rien, le frappeur n’avait que le cadre en tête, bien lui en a pris.

6/ ST CALAIS AN BRAYE vs STE OSMANE ASE (Div 3 Seniors)

Victoire à l’extérieur de Sainte-Osmane avec notamment ce joli but de renard des surfaces de son attaquant. Centre bien tendu, mésentente entre le gardien et le défenseur, le ballon atteint miraculeusement l’avant-centre qui s’adapte immédiatement et qui finit d’une subtile aile de pigeon.

