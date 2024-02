Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Pour la sixième fois de l’année, retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants. D’ailleurs, ce mercredi 14 février, Rematch aura l’honneur de passer sur M6, dans l’émission Qui Veut Être Mon Associé?

1/ FORMAFOOT BIEVRE vs VERSOUD FC (SENIORS D2)

Un bijou ! Après une touche rapidement jouée sur le côté droit, le latéral centre du pied gauche pour trouver son attaquant à l’entrée de la surface. Après une amortie de la poitrine très bien exécutée, le buteur de FormaFoot Bièvre Valloire, dos au but, réalise une retournée acrobatique de toute beauté, pour le plus grand bonheur des supporters. De l’art qui rappelle l’agilité d’un certain… Olivier Giroud.

2/ MOUSSY NEUF ES vs AS LE PIN VILLEVAUDE (Critérium 45 ans)

Digne d’un golazo de Vincent Kompany ! Récupération du ballon dans la partie adverse, à la limite du milieu de terrain, « Tonio », le joueur de l’AS Le Pin Villevaudé déclenche une frappe de loin venue se loger dans la lucarne adverse. Un sacré pétard !

3/ CO LUXE vs MONTIGNAC ES (Seniors Départemental 4)

Paul-Georges Ntep, sors de ce corps. Après une contre-attaque rondement bien menée, l’attaquant des locaux du CO Luxé se paye le luxe de dribbler le gardien adverse avant de s’agenouiller pour pousser le ballon au fond.. de la tête. Pas très respectueux tout ça !

4/ CASTANET US vs CONQUES US (Régional 2)

Esseulé sur le côté droit, l’ailier de l’US Castanet repique dans l’axe, dribblant un défenseur, avant d’armer une enroulée du gauche qui fait trembler les filets adverses. Un gaucher qui joue à droite pour rentrer sur son pied-gauche, c’est du déjà-vu avec Arjen Robben, mais on ne s’en lasse pas.

5/ COTEAUX DU VIGNOBLE vs BOUAYE FC (Départemental 5 Masculin)

Un ballon qui traîne en l’air dans la surface, combiné avec un joueur habile techniquement, ça donne ce genre de but ! L’attaquant du FC Bouaye ne se fait pas prier pour réaliser une retournée acrobatique de toute beauté, qui termine sa course au fond des filets, sans que le gardien n’esquisse le moindre mouvement. Quel régal le football amateur !

