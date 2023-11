Bellingham : « Je faisais des colliers de marguerites à l’entraînement »

Une passion pour les fleurs avant le ballon rond.

Aujourd’hui joueur majeur du Real Madrid, Jude Bellingham n’a pas toujours autant été passionné par le football. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans un entretien à L’Equipe après avoir remporté le prix Kopa en début de semaine. « Au début, je n’aimais pas du tout le football. Je sais, c’est incroyable de se dire que si aujourd’hui, quelqu’un m’enlevait le football, je deviendrais fou, en rigole-t-il. Quand j’étais petit, j’allais aux entraînements et je ramassais de l’herbe, je cueillais des fleurs, je faisais des colliers de marguerites et je les donnais à ma mère sur le bord du terrain. »

Quelques années plus tard, voilà désormais le jeune international anglais déterminé à remporter tous les titres possibles. « Dans cinq ans, j’espère avoir gagné cinq Ligues des Champions, un Euro et peut-être une Coupe du monde, assure-t-il en plaisantant à moitié. Je suis quelqu’un qui essaye de porter sur ce sport un regard le plus optimiste possible. Je ne vois pas l’intérêt de disputer un match en pensant qu’on peut perdre, ou alors qu’on pourrait réaliser une bonne saison mais que la suivante pourrait être moins réussie. Il faut entamer chaque compétition, chaque année en pensant qu’on peut la gagner. Sinon, quel est l’intérêt ? C’est difficile de donner un nombre exact de titres, combien de ceci, combien de cela. Je préfère continuer à bien jouer, et dans cinq ans, si ma famille est toujours en bonne santé et heureuse, c’est le plus important pour moi. »

Il y a beaucoup de fleurs à ramasser sur les pelouses de Liga ?

