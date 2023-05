Balogun a choisi de jouer pour les États-Unis

Retour à la case départ.

Folarin Balogun, l’attaquant d’Arsenal prêté à Reims, vient de choisir le pays qu’il représentera : les États-Unis. Lui qui avait joué pour l’USMNT en moins de 18 ans puis avait choisi l’Angleterre a décidé de rebrousser chemin. L’attaquant rémois avait également une troisième alternative : le Nigeria. Il a officialisé son choix sur son compte Instagram tout en simplicité : « C’est une équipe affamée et Balogun entre parfaitement dedans. ». Plusieurs symboles y sont présents, notamment la statue de la Liberté, le blason de l’équipe nationale et les étoiles du Stars and Stripes.

Auteur de 19 buts cette saison en Ligue 1, le jeune international aura sûrement plus de chances de briller sous les couleurs des Yanks qu’il tentera de mener lors de la Coupe du monde 2026, chez lui.

Clint Dempsey a trouvé sa descendance.

