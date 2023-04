Aux Chamois niortais, la colère des éducateurs monte

Rien ne va plus pour les Chamois.

Bon dernier de Ligue 2, Niort ne semble pas avoir des soucis uniquement sur le terrain. En interne, la situation financière du club pose question depuis plusieurs semaines, et certains éducateurs ont directement été touchés par cette mauvaise passe économique. Selon les informations de France Bleu Poitou, les salariés du centre de formation ont touché leur paie de mars avec deux semaines de retard. Pire : des éducateurs seraient toujours en attente de remboursements de frais de déplacement, alors que la direction clamerait qu’il n’y aurait plus d’argent et aurait refusé de payer les repas de l’équipe U17 le week-end dernier.

Ousmane Bangoura, ancien attaquant passé chez les Chamois entre 1997 et 2004, est aujourd’hui à la tête de l’équipe U13 et donc également touché par cette situation. Toujours auprès de France Bleu Poitou, il exprime sa colère : « Si le club ne me donne pas l’argent dû depuis janvier d’ici la fin du mois, c’est décidé, je quitte mon poste. Il n’y a pas un dirigeant qui est venu nous voir s’entraîner depuis le début de la saison, l’année dernière pareil. Il y a un manque de respect et de reconnaissance. On vient travailler malgré tout parce qu’on aime les enfants, on aime le club… J’ai mouillé le maillot pendant sept ans. Aucun dirigeant ne peut me dire qu’il est plus investi que moi ici. On doit au moins nous respecter et nous mettre dans les bonnes conditions de travail. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. »

Triste époque pour un club pourtant record.

Pronostic Niort Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2