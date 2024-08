Au moins un mois et demi d’absence pour Eduardo Camavinga

À peine de retour des congés, et déjà en arrêt maladie.

Lors de l’entraînement à Varsovie à la veille de la Supercoupe d’Europe, Eduardo Camavinga a été contraint de quitter la séance prématurément après un choc costaud avec Aurélien Tchouaméni, son coéquipier en club comme en sélection. L’ancien Rennais a un temps fait craindre le pire, poussant des cris de douleur tout en restant au sol pendant quelques minutes en se tenant le genou, avant de quitter le terrain en boitant. Ce mercredi, le verdict est tombé : le milieu de terrain souffre d’une entorse du ligament collatéral interne du genou gauche.

Communiqué médical de Camavinga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. 🇫🇷 (@realmadridfra) August 14, 2024

Selon les premières estimations, le Français devrait louper entre six et sept semaines de compétition. En plus des premières rencontres de Liga, il manquera donc les débuts de son club en Ligue des champions, les premiers matchs étant prévus pour la mi-septembre. Lors de la Supercoupe d’Europe, qu’il n’a évidemment pas pu disputer, Camavinga était tout de même présent au stade national de Varsovie avec une attelle autour de son genou. À une heure du coup d’envoi, les supporters madrilènes déjà présents au stade lui ont réservé des applaudissements.

Les complotistes diront que Tchouaméni voulait diminuer la concurrence.

