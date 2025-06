Laurent Blanc n'aurait pas signé à Al-Ittihad sans Karim Benzema

Non, Laurent Blanc n’est pas parti en Arabie saoudite pour l’argent, mais pour coacher Karim Benzema.

Dans un entretien publié par Le Parisien ce mardi, le champion du monde 1998 (59 ans) couvre de louanges KB9, qu’il entraîne depuis son arrivée à Al-Ittihad l’été dernier – l’attaquant, lui, y évolue depuis deux ans maintenant. « Il est resté intact. Fabuleux, lâche Lolo White. Il a des appuis exceptionnels. Même à son âge, il conserve une forme de vivacité rare. Il est technique, intelligent, il sent les déplacements. Mais ce qui frappe, c’est sa vivacité dans le geste. Elle est toujours là. Je dirais même qu’il s’est bonifié, avec la maturité. Comme tout le monde le sait, il a parfois connu des variations de poids. Il a su réguler cela. […] Il a compris que quand on avance en âge, il faut être irréprochable. Et surtout, il a une envie folle de jouer au football. Il veut s’amuser, il veut gagner. Ça n’a pas de prix. »

« S’il n’avait pas été à Al-Ittihad, je ne serais probablement pas là »

« J’ai toujours aimé ce garçon, poursuit-il. Je l’appréciais déjà en sélection, même si on ne se connaissait pas très bien. Mais on avait eu l’occasion d’échanger, et j’avais senti qu’on était sur la même longueur d’onde. Cette saison, on a pu travailler ensemble pendant un an, et on est toujours en phase. C’est un passionné de football. Et soyons honnêtes : s’il n’avait pas été à Al-Ittihad, je ne serais probablement pas là. C’est une petite dédicace que je lui fais. »

Et Zizou, sélectionneur, il en pense quoi ? « Ce serait bien. Très bien, même. J’espère que ce sera le cas. »

Karim Benzema, Houssem Aouar et Laurent Blanc continuent leur récolte de trophées en Arabie saoudite