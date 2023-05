Après la défaite à Clermont, Blanc lâche l’Europe

Elle commence bien, cette ère John Textor.

Battu à Clermont ce dimanche, Lyon voit l’Europe s’éloigner puisque Lille, avant sa rencontre face à Monaco, et Rennes, facile vainqueur de Troyes, pointent désormais à trois unités des Rhodaniens dans la course à la cinquième place. Et ça, Laurent Blanc l’a bien compris et l’a avoué en conférence de presse après la rencontre face aux Auvergnats : « Pour l’Europe, c’est râpé. » Un brin fataliste, l’entraîneur des Gones est également revenu sur cette partie : « C’est une grande déception, mais il faut aussi mettre à l’honneur cette équipe de Clermont qui y a cru un peu plus que nous. […] Personne ne nous donne rien, et je trouve qu’on en donne un peu trop. » Devant grâce à l’ouverture du score de Lacazette, les Lyonnais n’ont pas su conserver cet avantage pour aller chercher les trois points, ce que déplore Blanc : « Le scénario, on l’a déjà vu, mais ça ne nous a pas empêchés d’avoir des résultats. Mais je suis sûr que si on avait préservé le 1-0 aujourd’hui, la deuxième mi-temps n’aurait pas été la même. »

Le voilà, le premier effet du marabout de JMA.

Lyon trébuche à Clermont et s'éloigne de l'Europe