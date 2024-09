64 ans après, Rodri estime que « l’Espagne mérite un Ballon d’or »

L’échéance se rapproche.

Le Ballon d’or 2024 sera remis le 28 octobre au théâtre du Châtelet. Parmi les principaux prétendants chez les hommes, Jude Bellingham, champion d’Europe avec le Real Madrid et finaliste de l’Euro avec l’Angleterre, son coéquipier Vinícius, brillant sous le maillot merengue, mais aussi Rodri. Dans un registre moins clinquant mais tout aussi déterminant, le milieu de terrain espagnol a largement contribué au titre de champion d’Angleterre de Manchester City et au sacre de la Roja en Allemagne.

Le candidat a joué la carte de la modestie dans un entretien avec ESPN. « Beaucoup de gens disent : “Si Iniesta ou Xavi ne l’ont pas gagné, comment Rodri peut y arriver ?” Je suis en partie d’accord. Ce sont des joueurs qui ont marqué une époque, certains des meilleurs de l’histoire, mais ils faisaient aussi partie d’une génération qui comprenait Messi et Cristiano (Ronaldo), pose-t-il. En Espagne, nous savons tous, parce que nous n’avons qu’un seul vainqueur, que le dernier a été Luis Suárez. […] Je pense que l’Espagne en mérite un parce que nous avons de grands joueurs qui marquent l’histoire des clubs et des pays. »

Cinquième en 2023, mieux en 2024 ?

Il faut remonter à 2012 pour retrouver un Espagnol sur le podium, Iniesta terminant alors troisième. « Le simple fait d’être dans la conversation me rend très fier du travail que j’ai accompli, poursuit le chouchou de Pep Guardiola, qui s’était classé cinquième en 2023. Lorsque je marche dans la rue, les gens me disent : “Tu vas gagner le Ballon d’or, tu le mérites.” Et pour moi, j’ai déjà gagné avec ça. Les gens qui croient que je peux être le meilleur joueur du monde et qui me disent ce genre de choses, pour moi, c’est incroyable. Je n’ai jamais rêvé de cela. »

Maintenant, il peut.

