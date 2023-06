Antony accusé de violences et menaces sur son ex-compagne

La violence, encore et toujours.

Le média brésilien Globo rapporte qu’Antony, attaquant de Manchester United, a fait l’objet d’un dépôt de plainte au Brésil par son ex-petite amie, Gabriela Cavallin, DJ et influenceuse. Elle l’accuse de violences physiques et de menaces, le 20 mai dernier, alors que le joueur se trouvait à Manchester. Pour l’heure, on ne sait pas si l’agression présumée a eu lieu en Angleterre ou au Brésil.

La DJ et influenceuse Gabriela Cavallin a déposé une plainte, lundi, contre Antony pour violences domestiques, menaces et lésions corporelles. [@geglobo] #MUFC pic.twitter.com/K2c21zb7Gc — Manchester United (@MUnitedFR) June 6, 2023

Selon Globo, « Gabriela a également demandé une mesure de protection d’urgence et un examen médical », car elle aurait subi d’autres violences antérieures. Des photos et des messages auraient été joints au dossier. Ni le joueur ni ses avocats ne se sont exprimés pour le moment.

Ça devient beaucoup trop courant à United (et pas que).

