Andre Onana sera-t-il titulaire avec Manchester United contre l'OL ?

Pour le plus grand plaisir de Matić.

Mis sur le banc ce week-end après une prestation douteuse à l’aller contre l’OL (2-2), Andre Onana retrouvera bien la cage de Manchester United jeudi soir pour le quart de finale retour de Ligue Europa. Rúben Amorim a mis fin au suspense en conférence de presse : « Onana jouera demain », a-t-il lâché, histoire de couper court.

Sa doublure en a pris quatre contre Newcastle

Il faut dire que le Camerounais était sur les photos de famille des deux buts lyonnais à l’aller : un centre-tir de Thiago Almada que personne ne touche, puis une frappe relâchée dans les pieds de Rayan Cherki. En bonus, bien sûr, l’accrochage d’avant-match avec Nemanja Matić, comme pour poser l’ambiance.

Résultat : un petit tour ce week-end sur le banc face à Newcastle… où sa doublure Altay Bayindir a mangé quatre buts, comme pour montrer que la concurrence n’avait pas les mains plus fermes et qu’Onana n’était peut-être pas le pire gardien de l’histoire Manchester United.

« Ce week-end, j’ai pensé qu’il était préférable qu’Andre ne joue pas et que ce soit Altay, a expliqué Amorim. Mais j’ai parlé avec Andre, et pour moi, il mérite de revenir et de jouer. »

À toi de jouer, le roi Georges.

