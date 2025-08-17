S’abonner au mag
  • Amical
  • Lazio-Atromitos (2-0)

Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical

FC
Une baston déclenchée par Mattéo Guendouzi en amical

Mattéo Guendouzi n’ira sans doute pas se faire voir chez les Grecs.

Car en match amical, le milieu de terrain a mis en colère les joueurs d’Atromitos : à la demi-heure de jeu, le Français de la Lazio s’est rendu coupable d’une faute et a laissé traîner sa semelle sur un joueur adverse. Résultat : des échauffourées, une petite bagarre générale et une certaine tension qui a entraîné une deuxième baston.

<iframe loading="lazy" title="Lazio vs Atromitos Friendly Match Turns Into Chaos" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Can1nkv91sU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La rencontre a donc dû être interrompue malgré les expulsions de Valentin Castellanos ou de Mansur, et les forces de l’ordre ont été appelées en renfort pour séparer ceux qui souhaitaient en découdre dans le vestiaire. Finalement, la partie a pu reprendre et les Italiens se sont imposés (buts signés Tijani Noslin et Pedro).

Toujours dans les bons coups

En direct : Nantes-PSG (0-0)

FC

