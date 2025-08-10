Toulouse boucle son horrible présaison sur une bonne note

Toulouse 1-1 Séville

Buts : S. Hidalgo (86e) pour Toulouse // Lukébakio (36e) pour Séville

Un réveil au bon moment.

Pour boucler une campagne de matchs amicaux jusqu’ici cataclysmique (avant ce dimanche, c’était un nul 0-0 contre Pau, quatre défaites, deux buts inscrits et 17 encaissés) et à quelques jours de la reprise du championnat, le Toulouse FC s’est offert un petit bol d’oxygène en allant chercher un nul honorable, dans un Stadium garni de 13 000 personnes, face au Séville FC (1-1). C’est Santiago Hidalgo, avant-centre argentin de vingt ans arrivé fin juillet, qui a inscrit le but de l’égalisation à quelques minutes des trois coups de sifflet (86e), pour sa première entrée avec les Violets.

Bon, c’est le Séville qui vient de terminer 17e de Liga, mais ça reste Séville.

Toulouse vote Hidalgo