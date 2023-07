Amateur : le président de l’AS Poissy remonté contre la DNCG

La poissy.

Selon RMC, l’AS Poissy, club amateur de la ville éponyme qui accueille désormais le nouveau centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, a été lourdement sanctionnée par la DNCG puisqu’elle a été tout simplement exclue de tous les championnats de la FFF, pour une histoire de dette à hauteur de 270 000 euros. Son président, Olivier Szewczuk, en veut au gendarme financier du football français : « Là, on m’abandonne pour 270 000 euros de dette. C’est quoi ce délire ! C’est quoi ce délire ! Et j’ai le chèque entre les mains avec un courrier séquestre. Tout était en place pour que je dise à tout le monde au club qu’on allait grandir. »

Connu pour son engagement envers des footballeurs ukrainiens victimes du conflit, le président en veut à l’instance et s’estime laissé de côté par les dirigeants politiques de la ville, dont l’ancien maire Karl Olive : « J’ai dit à Karl Olive que quand il m’avait fait venir il y a six ans, c’était pour la N2 et que cette N2 ce n’était pas une fin en soi. C’était une vitrine pour que les enfants, les mômes et les U20 rêvent un peu. […] À un moment donné, c’est ça le milieu du football. Tout cela c’est dégueulasse, c’est sale. Je ne demande rien à personne, je n’ai jamais rien demandé et j’ai donné entre 80 000 et 90 000 euros de ma poche depuis six ans. J’ai aidé des gens dans la galère. Et là personne, pas de son, pas d’image. »

