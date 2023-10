Aleksander Ceferin a écrit au président de la Fédération israélienne de football

Il est le premier dirigeant international de football à s’exprimer sur le sujet.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, a écrit une lettre dévoilée ce jeudi au président de la Fédération israélienne de football, Moshe Suarez. Il y exprime le « chagrin profond » de l’UEFA et de la communauté européenne de football devant les « tragiques actes de violence » de la semaine passée.

Le président de l’instance du football européen y dit également que « son coeur va vers toutes les victimes et leurs familles en ces temps compliqués ». Il conclut enfin en disant « prier pour que ces blessures profondes guérissent et pour un monde où ces actes insensés de violence n’ont pas leur place ». Cette prise de position, discrète, est pour l’heure la seule qui ait été exprimée par un dirigeant aussi important dans le monde du football. Il ne s’agit pas d’une prise de position publique de l’institution.

New: UEFA President Aleksander Ceferin condemns “senseless act of violence” in letter to Israel Football Association that offers “sincere condolences”

First comments seen from a global football leader about the attacks by Hamas last Saturday.

No public statements from UEFA/FIFA pic.twitter.com/pzbWKbQyyP

— Rob Harris (@RobHarris) October 12, 2023